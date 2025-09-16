Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Oliver Martini (links), Baubürgermeister der Stadt Offenburg, stand in der Abwehr seinen Mann, Sebastian Schrempp, OB von Rheinstetten, coachte die DFB-Elf.
Oliver Martini (links), Baubürgermeister der Stadt Offenburg, stand in der Abwehr seinen Mann, Sebastian Schrempp, OB von Rheinstetten, coachte die DFB-Elf.
Stollberg
Fußball: Bürgermeister-Nationalelf muss sich Europameister Tschechien beugen
Redakteur
Von Jürgen Werner
Den freundschaftlichen Vergleich hat die Truppe um Thalheims Nico Dittmann am Samstag mit 2:3 verloren. Allein ums Sportliche geht es bei den Auftritten der Stadtoberhäupter indes nie.

So richtig glücklich sah Nico Dittmann nach dem Abpfiff nicht aus. „Unser altes Problem. Die Chancenverwertung“, schimpfte das Thalheimer Stadtoberhaupt. Mehrere Hochkaräter vergaben seine Mannschaftskollegen vor und nach der Pause teils kläglich – so stand am Ende eine 2:3-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft der Bürgermeister...
