Fußball: Bürgermeister-Nationalelf muss sich Europameister Tschechien beugen

Den freundschaftlichen Vergleich hat die Truppe um Thalheims Nico Dittmann am Samstag mit 2:3 verloren. Allein ums Sportliche geht es bei den Auftritten der Stadtoberhäupter indes nie.

So richtig glücklich sah Nico Dittmann nach dem Abpfiff nicht aus. „Unser altes Problem. Die Chancenverwertung“, schimpfte das Thalheimer Stadtoberhaupt. Mehrere Hochkaräter vergaben seine Mannschaftskollegen vor und nach der Pause teils kläglich – so stand am Ende eine 2:3-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft der Bürgermeister... So richtig glücklich sah Nico Dittmann nach dem Abpfiff nicht aus. „Unser altes Problem. Die Chancenverwertung“, schimpfte das Thalheimer Stadtoberhaupt. Mehrere Hochkaräter vergaben seine Mannschaftskollegen vor und nach der Pause teils kläglich – so stand am Ende eine 2:3-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft der Bürgermeister...