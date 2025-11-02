Fußball-Derby im Erzgebirge endet mit deutlichem Sieg – der Verlierer gerät unter Druck

Der FC Stollberg feiert den zweiten Sieg in Serie und klettert in der Tabelle der Landesklasse West nach oben. Für Gegner Oelsnitz wird die Luft dünner.

Im Mai vor zwei Jahren waren sich die beiden Mannschaften damals noch in der Kreisoberliga zum vorerst letzten Mal in einem Punktspiel begegnet. Seitdem ist viel passiert. Die Stollberger stiegen 2023 in die Landesklasse auf, verpassten dort nur um knappe zwei Pünktchen die Meisterschaft in der Vorsaison. Die Oelsnitzer folgten den Stadtnachbarn...