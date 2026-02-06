Fußball: Dieser Aufsteiger aus dem Erzgebirge übertrifft in der Sachsenliga alle Erwartungen

Stollberg
So groß der Jubel auch war: Im Sommer wussten Thalheims Kicker noch nicht so recht, wo die Reise hingeht. Ein halbes Jahr später ist von der damaligen Aufstiegseuphorie immer noch viel zu spüren.
Mit interessanten Einblicken lässt Thomas Drechsel den vergangenen Sommer noch einmal kurz Revue passieren. Dem viel umjubelten Aufstieg des SV Tanne Thalheim in die Fußball-Sachsenliga seien damals rasch erste interne Prognosen für die neue Saison gefolgt. „Trainer René Wendler hat 12 Punkte als Ziel für die Hinrunde genannt“, erinnert...
