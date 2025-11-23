Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unter erschwerten winterlichen Platzbedingungen kämpften Tanne Thalheim und der Reichenbacher FC um Punkte in der Landesliga. Im Bild kämpfen der Reichenbacher Maurice Lange (l.) und der Thalheimer Jim Fischer (r.) um den Ball.
Unter erschwerten winterlichen Platzbedingungen kämpften Tanne Thalheim und der Reichenbacher FC um Punkte in der Landesliga. Im Bild kämpfen der Reichenbacher Maurice Lange (l.) und der Thalheimer Jim Fischer (r.) um den Ball. Bild: Ramona Schwabe
Thalheims Trainer René Wendler war mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Reichenbach sehr zufrieden. Einen Sieg hatte er im Vorfeld nicht erwartete.
Thalheims Trainer René Wendler war mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Reichenbach sehr zufrieden. Einen Sieg hatte er im Vorfeld nicht erwartete. Bild: Ramona Schwabe
Freude bei Spielern von Tanne Thalheim nach dem Tor zum 1:0 von Lukas Hirsch ( Rückennummer 6).
Freude bei Spielern von Tanne Thalheim nach dem Tor zum 1:0 von Lukas Hirsch ( Rückennummer 6). Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Fußball: Erzgebirgisches Team triumphiert erneut gegen Mannschaft aus dem Vogtland
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aufsteiger Tanne Thalheim hat in der Landesliga gegen den bisherigen Tabellen-Zweiten Reichenbacher FC überraschend gewonnen. Es war der zweite Sieg für das Team innerhalb einer Woche.

Das Erzgebirge und insbesondere der Altkreis Stollberg ist derzeit kein gutes Pflaster für Fußball-Mannschaften aus dem Vogtland. Am vorigen Wochenende gewann der FC Stollberg in der Landesklasse ein dramatisches Spiel 4:3 daheim gegen den VfB Schöneck und fügte dem Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zu. Am Samstag legten die Nachbarn...
