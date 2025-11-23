Fußball: Erzgebirgisches Team triumphiert erneut gegen Mannschaft aus dem Vogtland

Aufsteiger Tanne Thalheim hat in der Landesliga gegen den bisherigen Tabellen-Zweiten Reichenbacher FC überraschend gewonnen. Es war der zweite Sieg für das Team innerhalb einer Woche.

Das Erzgebirge und insbesondere der Altkreis Stollberg ist derzeit kein gutes Pflaster für Fußball-Mannschaften aus dem Vogtland. Am vorigen Wochenende gewann der FC Stollberg in der Landesklasse ein dramatisches Spiel 4:3 daheim gegen den VfB Schöneck und fügte dem Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zu. Am Samstag legten die Nachbarn...