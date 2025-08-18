Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anthony Kautzsch (vorn) traf zum 6:1.
Anthony Kautzsch (vorn) traf zum 6:1. Bild: Thomas Fritzsch
Anthony Kautzsch (vorn) traf zum 6:1.
Anthony Kautzsch (vorn) traf zum 6:1. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Fußball-Erzgebirgsliga: Kantersieg zum Auftakt beschert einem Außenseiter die Tabellenführung
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dank des 8:2 gegen Sosa dürfen sich Neudorfs Kicker vorerst über Platz 1 freuen. Neben jungen Talenten hat das auch mit einem unerklärlichen Heimvorteil zu tun.

Mit einem eher bescheidenen Ziel sind die Fußballer des SV Neudorf in die neue Erzgebirgsliga-Saison gegangen. Das Wort „Nichtabstieg“ kommt Rico Offenderlein als erstes über die Lippen, wenn er nach den Ambitionen seiner Mannschaft gefragt wird. Kurz darauf verrät der SVN-Trainer dann aber doch, dass der Blick durchaus etwas weiter nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
20.08.2025
3 min.
Wintersport-Experten aus dem Erzgebirge glänzen im Triathlon
Die Starter des SV Neudorf freuten sich in Schönheide über zahlreiche Medaillen.
Für die Skilangläufer des SV Neudorf ist der Stauseetriathlon in Schönheide ein Muss. Auch diesmal bewiesen sie dort, dass sie nicht nur in der Loipe schnell unterwegs sind.
Andreas Bauer
15.08.2025
11 min.
Fußball-Erzgebirgsliga 2025/26: „So offen war es lange nicht mehr“
Das sind die Kreisoberligisten im Erzgebirge.
In der kommenden Saison ist im Fußball-Oberhaus des Erzgebirges nach Ansicht vieler Experten Spannung pur zu erwarten. Ein klarer Favorit lässt sich nicht ausmachen, zumal die Aufsteiger einiges vorhaben.
Frank Grunert
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
Mehr Artikel