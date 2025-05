Fußball-Erzgebirgsliga: Motor Marienberg II sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

Nach neun Spielen ohne Sieg ist der Landesliga-Reserve in Sosa wieder ein Dreier gelungen. Demnach bahnt sich ein Dreikampf um den Klassenerhalt an. An der Spitze baute Zschorlau den Vorsprung aus.

Einer jubelt, zwei werden trauen – danach sieht es zumindest derzeit aus, betrachtet man den Tabellenkeller der Fußball-Erzgebirgsliga. Da nach aktuellem Stand kein erzgebirgisches Team aus der Sachsenklasse absteigt, bleibt die Anzahl der Absteiger aus der höchsten Liga des Kreises bei zwei. Das heißt also: Ab Platz 12 beginnt die sichere... Einer jubelt, zwei werden trauen – danach sieht es zumindest derzeit aus, betrachtet man den Tabellenkeller der Fußball-Erzgebirgsliga. Da nach aktuellem Stand kein erzgebirgisches Team aus der Sachsenklasse absteigt, bleibt die Anzahl der Absteiger aus der höchsten Liga des Kreises bei zwei. Das heißt also: Ab Platz 12 beginnt die sichere...