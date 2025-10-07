Fußball-Erzgebirgsliga: Neustädtel patzt, Neudorfer sind zur Stelle

Das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel an der Tabellenspitze geht auch am 7. Spieltag weiter. Während der NSV gegen Schwarzenberg Punkte liegen lässt, sind die Verfolger zu Stelle. Im Keller wartet ein Team weiter auf den ersten Sieg.

Den Fußballfans im Erzgebirgskreis winkt eine spannende Saison auf Kreisebene. Denn nach dem 7. Spieltag hat es erneut einen Wechsel an der Spitze sowie die ein oder andere Überraschung gegeben.