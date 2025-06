Fußball, Erzgebirgsliga: Sosaer retten sich am letzten Spieltag, Marienberger Reserve steigt ab

Nach einer schwierigen Saison hat sich der FSV Sosa mit dem Klassenerhalt in der höchsten Liga des Kreises belohnt. Für die Marienberger ist die Horrorsaison damit komplett.

Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft aus der Sachsenliga muss auch die Reserve des FSV Motor Marienberg in den sauren Apfel beißen und tritt in der kommenden Spielzeit nur noch in der Kreisliga an. Am letzten Spieltag der Erzgebirgsliga konnten die Marienberger den Abstiegsplatz nicht mehr verlassen.