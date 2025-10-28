Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anthony Kautzsch (l.), hier gegen Drebachs Paul Gärtner, setzte den Schlusspunkt beim 5:0-Sieg des SV Neudorf in Drebach.
Anthony Kautzsch (l.), hier gegen Drebachs Paul Gärtner, setzte den Schlusspunkt beim 5:0-Sieg des SV Neudorf in Drebach. Bild: Heiko Neubert
Anthony Kautzsch (l.), hier gegen Drebachs Paul Gärtner, setzte den Schlusspunkt beim 5:0-Sieg des SV Neudorf in Drebach.
Anthony Kautzsch (l.), hier gegen Drebachs Paul Gärtner, setzte den Schlusspunkt beim 5:0-Sieg des SV Neudorf in Drebach. Bild: Heiko Neubert
Annaberg
Fußball-Erzgebirgsliga: Spitzentrio zeigt sich torhungrig
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jeweils fünf Tore haben die ersten Drei der Tabelle am Wochenende erzielt. Im Tabellenkeller gab es währenddessen dagegen wenig zu feiern.

Ein Trio mit fünf Toren: So könnte man den 9. Spieltag der Erzgebirgsliga in Anlehnung an die amerikanische Fernsehserie aus den 1980er-Jahren auch zusammenfassen. Denn gleich fünfmal schlugen die Top 3 der Tabelle jeweils zu und sicherten sich drei Zähler.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.09.2025
3 min.
Traumkulisse treibt diesen Fußball-Erzgebirgsligisten zu einem Traumspiel
Anthony Kautzsch vom SV Neudorf erhöht auf 2:0.
Vor knapp 350 Zuschauern haben die Neudorfer Kicker einen der höchsten Siege in der Geschichte dieser Liga gefeiert. Am Ende wurde es gegen Königswalde sogar zweistellig.
Andreas Bauer
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
07.10.2025
3 min.
Fußball-Erzgebirgsliga: Neustädtel patzt, Neudorfer sind zur Stelle
Karl Haußner (l.) brachte den Neustädtler SV zwar in Führung, doch nach umkämpften 90 Minuten jubelten Franz Klinghammer und der FSV Blau-Weiß Schwarzenberg.
Das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel an der Tabellenspitze geht auch am 7. Spieltag weiter. Während der NSV gegen Schwarzenberg Punkte liegen lässt, sind die Verfolger zu Stelle. Im Keller wartet ein Team weiter auf den ersten Sieg.
Frank Grunert
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
11:38 Uhr
3 min.
Stiftung Warentest warnt: Viele Produkte von Temu und Shein gefährlich
Die Shoppingportale werden immer beliebter – aber viele ihre Waren sind schlechter, als die EU erlaubt.
Die Stiftung Warentest hat 162 Waren der Onlineplattformen untersucht, darunter Schmuck und Babyspielzeug. Zwei Drittel davon erfüllten EU-Standards nicht.
DPA
11:38 Uhr
2 min.
Brisanter Doppel-Spieltag in Berlin: DFL erklärt Ansetzung
Die Polizei wird am Samstag nicht nur im Olympiastadion gefordert sein. (Archivbild)
Tausende Dresden-Fans im Olympiastadion und fast gleichzeitig spielt Union. Der Doppel-Spieltag in Berlin könnte unruhig werden. Die Deutsche Fußball Liga begründet, warum sie so planen musste.
Mehr Artikel