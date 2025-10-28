Fußball-Erzgebirgsliga: Spitzentrio zeigt sich torhungrig

Annaberg
Jeweils fünf Tore haben die ersten Drei der Tabelle am Wochenende erzielt. Im Tabellenkeller gab es währenddessen dagegen wenig zu feiern.
Ein Trio mit fünf Toren: So könnte man den 9. Spieltag der Erzgebirgsliga in Anlehnung an die amerikanische Fernsehserie aus den 1980er-Jahren auch zusammenfassen. Denn gleich fünfmal schlugen die Top 3 der Tabelle jeweils zu und sicherten sich drei Zähler.
