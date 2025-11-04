Fußball-Erzgebirgsliga: Wenn der Heimvorteil zum Fremdwort wird

Auch am 10. Spieltag in der höchsten Spielklasse des Kreises zeigt sich die Ausgeglichenheit der Liga. Nur im Tabellenkeller sieht es für eine Mannschaft immer düsterer aus.

Es war nicht das Wochenende der Heimmannschaften in der Fußball-Erzgebirgsliga. In keiner der sieben Partien konnte sich das Heimteam durchsetzen, stattdessen gab es fünf Auswärtssiege. Es zeigt sich weiter, dass die Liga unglaublich ausgeglichen ist und den Fans ein spannender Saisonverlauf bis zum Schluss winkt.