Für Albrecht Seidler (l.) und Blau-Weiß Königswalde wird die Lage nach der Niederlage gegen Sosa (mit Niclas Göbel) immer brenzliger.
Für Albrecht Seidler (l.) und Blau-Weiß Königswalde wird die Lage nach der Niederlage gegen Sosa (mit Niclas Göbel) immer brenzliger. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Fußball-Erzgebirgsliga: Wenn der Heimvorteil zum Fremdwort wird
Von Frank Grunert
Auch am 10. Spieltag in der höchsten Spielklasse des Kreises zeigt sich die Ausgeglichenheit der Liga. Nur im Tabellenkeller sieht es für eine Mannschaft immer düsterer aus.

Es war nicht das Wochenende der Heimmannschaften in der Fußball-Erzgebirgsliga. In keiner der sieben Partien konnte sich das Heimteam durchsetzen, stattdessen gab es fünf Auswärtssiege. Es zeigt sich weiter, dass die Liga unglaublich ausgeglichen ist und den Fans ein spannender Saisonverlauf bis zum Schluss winkt.
