Fußball-Erzgebirgsliga: Zschorlauer patzen gegen Schwarzenberg, Sosaer hoffen wieder

Nach dem 1:1 gegen Schwarzenberg findet sich der ESV in der Rolle des Jägers wieder. Im Keller gibt Sosa indes die Rote Laterne ab.

Nach neun Spieltagen an der Spitze musste der ESV Zschorlau am 17. Spieltag die Tabellenführung wieder abgeben. Der bisherige Spitzenreiter kam auf eigenem Platz nur zu einem 1:1 gegen den FSV Blau-Weiß Schwarzenberg. Franco Stopp brachte die personalgeschwächten Gastgeber im ersten Abschnitt in Führung, Hannes Freudenberg sicherte den Gästen...