Der FSV Blau-Weiß Schwarzenberg (mit Frank Mußmacher, r.) ist einer der Erzgebirgsligisten, die im Achtelfinale die Segel streichen mussten. Tilman Vocks und Ehrenfriedersdorf bedeuteten die Endstation für den FSV.
Der FSV Blau-Weiß Schwarzenberg (mit Frank Mußmacher, r.) ist einer der Erzgebirgsligisten, die im Achtelfinale die Segel streichen mussten. Tilman Vocks und Ehrenfriedersdorf bedeuteten die Endstation für den FSV. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Fußball: Favoritensterben im Erzgebirgspokal geht weiter
Von Frank Grunert
Auch im Achtelfinale hat es wieder einige höherklassige Teams erwischt, der Großteil der Viertelfinalisten kommt aus der Kreisliga. Komplett ist das Feld aber noch nicht.

Wie schon in der vergangenen Spielzeit scheint sich der Erzgebirgspokal zum Spielfeld der vermeintlichen „Kleinen“ zu entwickeln. Denn wie auch im Vorjahr stellen die Kreisligisten das Gros der Viertelfinal-Teilnehmer – lediglich der FC Concordia Schneeberg und der SV Neudorf halten nach aktuellem Stand die Fahne der Erzgebirgsliga nach
