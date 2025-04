Fußball: Gelenauer und Annaberger Junioren tauschen die Plätze

Während die Kreisstädter einen Rückschlag im Rennen um den Klassenerhalt in der B-Junioren-Landesklasse einstecken müssen, feiert der BSV einen wichtigen Erfolg.

Das Rennen um den Ligaverbleib in der Junioren-Landesklasse bleibt weiter spannend. Da der Sächsische Fußballverband die im Vorjahr bei den Herren durchgeführte Reform der Landesklasse in dieser Saison auch im Jugendbereich anwendet, muss am Ende fast die Hälfte des 12er-Feldes absteigen. Einen Rückschlag haben die B-Junioren des VfB Annaberg...