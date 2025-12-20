Fußball im Erzgebirge: Der perfekte Auftritt fängt in Albernau schon bei der Haarpracht an

Aue
Mit der neuen Trainerin und dem Aufstieg hat sich beim SV Albernau viel zum Positiven entwickelt. Der kleine Verein wächst. Und erhielt jetzt von einer Friseurmeisterin aus Aue textile Unterstützung.
Die Frisur sitzt. Auch auf dem Fußballplatz. „Wir achten auf unser Äußeres, gerade wenn wir als Mannschaft auftreten“, sagt Spieler Jonas Klötzer. Wenn es um die Haarpracht geht, sei mancher Teamkollege recht eitel. Umso besser, dass der SVA mit Christina Mothes auf eine Expertin bauen kann. Die Friseurmeisterin betreibt seit fünf Jahren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.