MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jonas Klötzer, Vincent Ebert und Robin Gräser (v. l.) vom SV Albernau sind Stammgäste bei Friseurmeisterin Christina Mothes in Aue.
Jonas Klötzer, Vincent Ebert und Robin Gräser (v. l.) vom SV Albernau sind Stammgäste bei Friseurmeisterin Christina Mothes in Aue. Bild: Anna Neef
Jonas Klötzer, Vincent Ebert und Robin Gräser (v. l.) vom SV Albernau sind Stammgäste bei Friseurmeisterin Christina Mothes in Aue.
Jonas Klötzer, Vincent Ebert und Robin Gräser (v. l.) vom SV Albernau sind Stammgäste bei Friseurmeisterin Christina Mothes in Aue. Bild: Anna Neef
Aue
Fußball im Erzgebirge: Der perfekte Auftritt fängt in Albernau schon bei der Haarpracht an
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der neuen Trainerin und dem Aufstieg hat sich beim SV Albernau viel zum Positiven entwickelt. Der kleine Verein wächst. Und erhielt jetzt von einer Friseurmeisterin aus Aue textile Unterstützung.

Die Frisur sitzt. Auch auf dem Fußballplatz. „Wir achten auf unser Äußeres, gerade wenn wir als Mannschaft auftreten“, sagt Spieler Jonas Klötzer. Wenn es um die Haarpracht geht, sei mancher Teamkollege recht eitel. Umso besser, dass der SVA mit Christina Mothes auf eine Expertin bauen kann. Die Friseurmeisterin betreibt seit fünf Jahren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
4 min.
Hausärztin aus dem Vogtland geht in Rente ohne Nachfolger: „Ich wollte meine Praxis verschenken, aber keiner nimmt sie“
„Das sind tolle Mitarbeiterinnen“, sagt Allgemeinärztin Karina Opitz (Mitte) über ihr Team. Dazu gehören bis Jahresende auch Birgit Schönfelder-Escher (links) und Angela Seidel.
Zwei Ärztinnen hören zu Jahresende in Auerbach auf. Ein Teil der 1300 Patienten von Allgemeinmedizinerin Karina Opitz sucht einen neuen Hausarzt. Der Ärztemangel im Göltzschtal wird spürbar.
Cornelia Henze
13:32 Uhr
2 min.
Biathletin Preuß läuft in Verfolgung auf Rang elf
Franziska Preuß zeigt eine starke Schießleistung in der Verfolgung. (Archivbild)
Franziska Preuß ist nach ihrer Zwangspause noch nicht bei 100 Prozent. Aber die Bayerin kommt in der Olympia-Saison der Biathleten langsam in Schwung.
11.12.2025
3 min.
Mit Elfmeterschießen gegen den Weihnachtsmann: Fußballverein im Erzgebirge lädt zu besonderem Weihnachtsmarkt
Der SV Blau-Weiß Albernau organisiert seit Jahren den Weihnachtsmarkt im Ort. Dafür probt jetzt schon der Chor der Fußballer.
In Albernau ist der Weihnachtsmann sportlich und beweist das auch beim Weihnachtsmarkt, den der Fußballverein seit einiger Zeit organisiert. Immer gibt es ein neues Highlight, so auch dieses Jahr.
Heike Mann
19.12.2025
8 min.
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
 6 Bilder
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
13:30 Uhr
1 min.
Ferkeltaxi mitten im Zwickauer Stadtzentrum
Friedemann Schürer steuerte das Ferkeltaxi nach Zwickau.
Ein nostalgischer Sonderzug hielt in Zwickau und sorgte für staunende Gesichter. 100 Fahrgäste waren auf Weihnachtstour.
Frank Dörfelt
16.12.2025
4 min.
Warum der Mannschaftsbus von Rot-Weiß Erfurt einmal im Jahr zu den Veilchen ins Erzgebirge rollt
Steffi Gräser aus Erfurt schätzt das Weihnachtsturnier der Auer Bogenschützen sehr – auch für liebevolle Details wie den kleinen Baumschmuck, den jeder Teilnehmer erhält.
Es sind nicht die Fußballer aus Thüringen, die immer am 3. Advent nach Schneeberg fahren. Zielsichere Insassen befördert ihr offizieller Reisebus dennoch.
Anna Neef
Mehr Artikel