Fußball, Kreisliga: Drebacher Reserve jubelt, Geyer versinkt im Tal der Tränen

Punktgleich sind der FKV II und der TSV in den letzten Spieltag der Kreisliga Ost gegangen. Während die Krokusse die Nerven behielten, ging bei den Bingestädtern alles schief.

Jubel in Drebach, Trauer in Geyer: Denn zwischen der Reserve der Krokusse und dem bis dato punktgleichen TSV Geyer sollte sich am letzten Spieltag der Kreisliga Ost entscheiden, wer den bitteren Gang in die 1. Kreisklasse antreten muss. Am Ende erwischte es die Bingestädter, die ihre Hausaufgaben nicht erledigen konnten und auf eigenem Platz dem...