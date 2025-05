Fußball-Kreisliga: Spitzenreiter aus Lößnitz und Dittmannsdorf geben sich keine Blöße

Mit knappen 3:2-Auswärtssiegen marschieren die beiden Tabellenführer quasi im Gleichschritt Richtung Meisterschaft. Im Keller fiel indes die erste Entscheidung.

Dank eines Doppelpacks von Torjäger Luca Groß hat der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga West, der FC Lößnitz II, auch die Aufgabe in Raschau-Markersbach erledigt. Quasi mit dem Pausenpfiff brachte Groß die Gäste in Führung, die Raschauer schlugen in der zweiten Hälfte allerdings durch Dave Hupke zurück. Die Lößnitzer ließen sich...