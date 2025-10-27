Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Er schoss die Stollberger nach zuletzt vier torlosen Spielen zum Sieg gegen Irfersgrün: Moritz Heuschkel (links), hier beim Pokalspiel gegen den Zwickauer Pascal Hirschmann.
Er schoss die Stollberger nach zuletzt vier torlosen Spielen zum Sieg gegen Irfersgrün: Moritz Heuschkel (links), hier beim Pokalspiel gegen den Zwickauer Pascal Hirschmann. Bild: Heiko Neubert/Archiv
Er schoss die Stollberger nach zuletzt vier torlosen Spielen zum Sieg gegen Irfersgrün: Moritz Heuschkel (links), hier beim Pokalspiel gegen den Zwickauer Pascal Hirschmann.
Er schoss die Stollberger nach zuletzt vier torlosen Spielen zum Sieg gegen Irfersgrün: Moritz Heuschkel (links), hier beim Pokalspiel gegen den Zwickauer Pascal Hirschmann. Bild: Heiko Neubert/Archiv
Stollberg
Fußball-Landesklasse: Goldenes Tor fällt nach wenigen Sekunden
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter dem FC Stollberg und dem Oelsnitzer FC. Die einen holten einen Punkt im Abstiegskampf, den anderen gelang nach vier torlosen Spielen wieder ein Treffer.

Das ging fix: Schon nach gut 15 Sekunden hat Moritz Heuschkel vom FC Stollberg das goldene Tor im Landesklasse-Spiel gegen den BSV 53 Irfersgrün erzielt. Das war nach 90 Minuten beim abstiegsbedrohten Verein im Vogtland auch der Endstand. Die Stollberger bleiben damit Tabellenachter.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
2 min.
Sachsenklasse: Stollberger Fußballer gastieren bei Lok Zwickau
Zuetzt sind die Stollberger Fußballer zwei Spiele in Folge ohne Torerfolg geblieben.
Beim Absteiger aus der Sachsenliga soll am Sonntag zumindest ein Remis her. Der Oelsnitzer FC will gegen Schlusslicht Fortuna Chemnitz Wiedergutmachung für die jüngste Klatsche betreiben.
Jürgen Werner
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
18:13 Uhr
1 min.
Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet
Fünf Freiwillige des Roten Halbmonds sind im Sudan getötet worden. (Symbolbild)
Sie waren mit Westen als humanitäre Helfer gekennzeichnet. Trotzdem wurden sie getötet. Das Leben der Freiwilligen ist gefährlich.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
20.10.2025
3 min.
Fußball-Sachsenklasse: Stollberger Tormisere setzt sich fort
Vier Tore hat Nicolas Förster (r.) in dieser Saison bislang erzielt. Im Moment herrscht aber auch bei ihm Flaute.
Beim 0:2 zuhause gegen Lichtenstein blieben die Erzgebirger zum vierten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. Auch beim Oelsnitzer FC klemmte die Säge.
Jürgen Werner
Mehr Artikel