Fußball-Landesklasse: Goldenes Tor fällt nach wenigen Sekunden

Stollberg
Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter dem FC Stollberg und dem Oelsnitzer FC. Die einen holten einen Punkt im Abstiegskampf, den anderen gelang nach vier torlosen Spielen wieder ein Treffer.
Das ging fix: Schon nach gut 15 Sekunden hat Moritz Heuschkel vom FC Stollberg das goldene Tor im Landesklasse-Spiel gegen den BSV 53 Irfersgrün erzielt. Das war nach 90 Minuten beim abstiegsbedrohten Verein im Vogtland auch der Endstand. Die Stollberger bleiben damit Tabellenachter.
