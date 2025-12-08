Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Richard Streit (l.) erzielte die Oelsnitzer Führung, die allerdings nicht lange hielt.
Richard Streit (l.) erzielte die Oelsnitzer Führung, die allerdings nicht lange hielt. Bild: Johannes Schmidt
Sechsmal musste OFC-Keeper Daniel Dürr hinter sich greifen.
Sechsmal musste OFC-Keeper Daniel Dürr hinter sich greifen. Bild: Johannes Schmidt
OFC-Coach Christian Steingräber hatte während der Partie einiges zu korrigieren.
OFC-Coach Christian Steingräber hatte während der Partie einiges zu korrigieren. Bild: Johannes Schmidt
Stollberg
Fußball-Landesklasse: Oelsnitzer verlieren Aufsteigerduell in Schöneck deutlich
Von Florian Wißgott
Eine gute Anfangs- und Schlussphase: Das war für die Erzgebirger beim Spitzenreiter im Vogtland zu wenig. Der Trainer ließ anschließend zwar Milde walten, gab seiner Mannschaft aber noch einiges auf den Weg.

Die Überraschung ist ausgeblieben: Mit 2:6 haben die Sachsenklasse-Fußballer des Oelsnitzer FC ihr letztes Spiel des Jahres beim Spitzenreiter VfB Schöneck verloren. Damit gehen die Schwarz-Gelben mit einem Rückstand von 9 Zählern auf das rettende Ufer in die Winterpause.
