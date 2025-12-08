Fußball-Landesklasse: Oelsnitzer verlieren Aufsteigerduell in Schöneck deutlich

Eine gute Anfangs- und Schlussphase: Das war für die Erzgebirger beim Spitzenreiter im Vogtland zu wenig. Der Trainer ließ anschließend zwar Milde walten, gab seiner Mannschaft aber noch einiges auf den Weg.

Die Überraschung ist ausgeblieben: Mit 2:6 haben die Sachsenklasse-Fußballer des Oelsnitzer FC ihr letztes Spiel des Jahres beim Spitzenreiter VfB Schöneck verloren. Damit gehen die Schwarz-Gelben mit einem Rückstand von 9 Zählern auf das rettende Ufer in die Winterpause. Die Überraschung ist ausgeblieben: Mit 2:6 haben die Sachsenklasse-Fußballer des Oelsnitzer FC ihr letztes Spiel des Jahres beim Spitzenreiter VfB Schöneck verloren. Damit gehen die Schwarz-Gelben mit einem Rückstand von 9 Zählern auf das rettende Ufer in die Winterpause.