Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit dem VfB Annaberg II, der auf Auerbach/Hormersdorf trifft, peilt Franz Rossa (vorn) genau wie die erste Mannschaft am Sonntag einen Heimsieg an.
Mit dem VfB Annaberg II, der auf Auerbach/Hormersdorf trifft, peilt Franz Rossa (vorn) genau wie die erste Mannschaft am Sonntag einen Heimsieg an. Bild: Thomas Fritzsch
Mit dem VfB Annaberg II, der auf Auerbach/Hormersdorf trifft, peilt Franz Rossa (vorn) genau wie die erste Mannschaft am Sonntag einen Heimsieg an.
Mit dem VfB Annaberg II, der auf Auerbach/Hormersdorf trifft, peilt Franz Rossa (vorn) genau wie die erste Mannschaft am Sonntag einen Heimsieg an. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Fußball-Landesklasse: VfB Annaberg vor besonderem Heimspiel
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Aufsteiger Oelsnitz ist am Sonntag ein Erzgebirgsrivale beim VfB zu Gast. Obwohl kein Derby-Flair zu erwarten ist, warnt der Trainer.

Nach dem 3:1-Sieg im Sachsenpokal bei Fortuna Plauen wollen die Annaberger Fußballer den Schwung mitnehmen ins erste Heimspiel der Landesklasse-Saison. Dort wartet mit dem Oelsnitzer FC zwar ein Rivale aus dem Erzgebirge, aber von einem Derby will Lars Walther nicht sprechen. „Dafür ist Oelsnitz zu weit weg“, erklärt der VfB-Coach, der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
14.08.2025
3 min.
Sachsenpokal: Annaberger Fußballer sind bei Fortuna Plauen gefragt
Zum Saisonstart in Irfersgrün lief es für den VfB um Florian Weiß (rechts) nicht nach Wunsch. Am Ende hieß es 1:1.
Der Vize-Meister der Vogtlandliga ist für die Kreisstädter ein unbeschriebenes Blatt. Der Coach warnt dennoch – und denkt an das vergangene Jahr zurück.
Jürgen Werner
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
18.08.2025
3 min.
Trotz Abschlussschwäche: Annabergs Kicker erreichen nächste Pokalrunde
Die Annaberger Vincent Lars Meyer (links) und Valentin Breitfeld setzen hier den Plauener Karsten Kaiser unter Druck.
Selbst in Überzahl sündigten die VfB-Fußballer vor dem gegnerischen Tor. Ihrer Favoritenrolle wurden sie im Vogtland dennoch gerecht.
Andreas Bauer
Mehr Artikel