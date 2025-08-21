Fußball-Landesklasse: VfB Annaberg vor besonderem Heimspiel

Mit Aufsteiger Oelsnitz ist am Sonntag ein Erzgebirgsrivale beim VfB zu Gast. Obwohl kein Derby-Flair zu erwarten ist, warnt der Trainer.

Nach dem 3:1-Sieg im Sachsenpokal bei Fortuna Plauen wollen die Annaberger Fußballer den Schwung mitnehmen ins erste Heimspiel der Landesklasse-Saison. Dort wartet mit dem Oelsnitzer FC zwar ein Rivale aus dem Erzgebirge, aber von einem Derby will Lars Walther nicht sprechen. „Dafür ist Oelsnitz zu weit weg“, erklärt der VfB-Coach, der...