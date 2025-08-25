Fußball-Landesklasse: Warum der Spieltag für zwei Vereine aus dem Erzgebirge zum Vergessen war

Stollberg
Aufsteiger Oelsnitz zahlte Lehrgeld in der Kreisstadt. Pech hatte der FC Stollberg. Der Vorjahres-Zweite verlor in letzter Minute im Nachbarduell. Trotz des Treffers eines überraschenden Heimkehrers.
Das war ein enttäuschender Spieltag für die beiden Vereine aus dem Altkreis Stollberg in der Landesklasse West: Sowohl der FC Stollberg als auch der Oelsnitzer FC haben ihre Begegnungen auf fremden Plätzen verloren.
