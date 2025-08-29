Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Trainer des FC Stollberg, Rico Knopf, sieht seine Mannschaft gegen Motor Marienberg gefordert.
Der Trainer des FC Stollberg, Rico Knopf, sieht seine Mannschaft gegen Motor Marienberg gefordert. Bild: André März
Stollberg
Fußball-Landesklasse: Zwei Teams aus dem Erzgebirge treffen aufeinander
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Stollberg spielt am Wochenende gegen Marienberg. In Oelsnitz gastiert der SV Mülsen.

Vor einer Bewährungsprobe steht die Fußball-Landesklasse-Elf von Stollbergs Trainer Rico Knopf am Sonntag. Zuhause empfängt sie den Landesliga-Absteiger und aktuellen Tabellenzweiten Motor Marienberg. „Das wird eine sehr schwere Aufgabe. Es begegnen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe, wir wollen aber die drei Punkte holen“, gibt der...
26.08.2025
6 min.
Warum die Fußball-Landesklasse für Stollbergs Trainer attraktiver als die Landesliga ist
Rico Knopf ist seit 2020 der Cheftrainer der ersten Männermannschaft des FC Stollberg.
Im Gespräch mit „Freie Presse“ hat sich Rico Knopf über Saisonziele, den Abstieg und die Bedeutung der Nachwuchsförderung geäußert. Und er verrät, wem er in der Landesliga die Daumen drückt.
Sandra Häfner
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
25.08.2025
3 min.
Fußball-Landesklasse: Warum der Spieltag für zwei Vereine aus dem Erzgebirge zum Vergessen war
Der Oelsnitzer Torwart Daniel Dürr sichert hier den Ball gegen Quentin Schubert vom VfB Annaberg (blau-gelbes Trikot).
Aufsteiger Oelsnitz zahlte Lehrgeld in der Kreisstadt. Pech hatte der FC Stollberg. Der Vorjahres-Zweite verlor in letzter Minute im Nachbarduell. Trotz des Treffers eines überraschenden Heimkehrers.
Sandra Häfner
Mehr Artikel