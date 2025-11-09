Fußball-Landesliga: Erzgebirger vergeben Chancen im Abstiegskampf

Stollberg
Im Heimspiel gegen den Tabellen-Vorletzten Tapfer Leipzig war ein Dreier Pflicht. Doch die Messestädter hielten dagegen und die Tannen verzweifelten vor dem Tor.
Die Notizen aus der ersten Halbzeit kennzeichnen das Sachsenliga-Spiel Tanne Thalheim gegen Tapfer Leipzig. „Kopfball knapp über die Latte“, „Ball am Tor vorbei“, „Pfosten nach Ecke“ steht da – allein in den ersten 20 Minuten hätte es für die vom Abstieg bedrohten Thalheimer in dem Duell am Samstagnachmittag 2:0 oder höher stehen...
