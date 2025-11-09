Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein umkämpftes Spiel in der Landesliga zwischen dem SV Tanne Thalheim und den SV Tapfer 06 Leipzig sahen 99 Zuschauer. Den Ball köpft hier der Thalheimer Louis Woidtke.
Ein umkämpftes Spiel in der Landesliga zwischen dem SV Tanne Thalheim und den SV Tapfer 06 Leipzig sahen 99 Zuschauer. Den Ball köpft hier der Thalheimer Louis Woidtke. Bild: Ramona Schwabe
Ein umkämpftes Spiel in der Landesliga zwischen dem SV Tanne Thalheim und den SV Tapfer 06 Leipzig sahen 99 Zuschauer. Den Ball köpft hier der Thalheimer Louis Woidtke.
Ein umkämpftes Spiel in der Landesliga zwischen dem SV Tanne Thalheim und den SV Tapfer 06 Leipzig sahen 99 Zuschauer. Den Ball köpft hier der Thalheimer Louis Woidtke. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Fußball-Landesliga: Erzgebirger vergeben Chancen im Abstiegskampf
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Heimspiel gegen den Tabellen-Vorletzten Tapfer Leipzig war ein Dreier Pflicht. Doch die Messestädter hielten dagegen und die Tannen verzweifelten vor dem Tor.

Die Notizen aus der ersten Halbzeit kennzeichnen das Sachsenliga-Spiel Tanne Thalheim gegen Tapfer Leipzig. „Kopfball knapp über die Latte“, „Ball am Tor vorbei“, „Pfosten nach Ecke“ steht da – allein in den ersten 20 Minuten hätte es für die vom Abstieg bedrohten Thalheimer in dem Duell am Samstagnachmittag 2:0 oder höher stehen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
3 min.
Fußball-Landesliga: Geniestreich sichert Thalheimern Punkt gegen den Dresdner SC
Mit einem frechen Freistoß ins kurze Eck erzielte Lukas Hirsch die Führung für den SV Tanne. Zum Sieg reichte diese aber nicht.
Mit 1:1 haben sich der Aufsteiger und der Traditionsverein aus der Landeshauptstadt voneinander getrennt. Der Trainer des Tannen war mit dem Auftritt seines Teams aber nicht hundertprozentig zufrieden.
Jürgen Werner
20:00 Uhr
4 min.
Fußball, Handball, Ringen: Das ist los am Wochenende im Erzgebirge
Im Hinkampf der Regionalliga Mitteldeutschland behielt der RV Thalheim gegen Eichenkranz Lugau die Oberhand. Der Thalheimer Oleg Barthel (hinten) gewann seinen Kampf nach Punkten gegen den Lugauer Tim Hamann.
Auf Sportfans im Altkreis Stollberg wartet am Samstag und Sonntag nicht nur ein Ringer-Derby in Thalheim und ein Handball-Spitzenspiel in Zwönitz. In Oelsnitz und Thalheim kämpfen die Fußballer gegen den Abstieg.
Sandra Häfner
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
3 min.
Röwekamp: Drei Punkte beim neuen Wehrdienst noch ungelöst
Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp ist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses.
Wie sollen junge Männer künftig für den Wehrdienst ausgewählt werden? Unionsexperte Röwekamp nennt offene Fragen und fordert konkrete Antworten.
Mehr Artikel