Fußball-Landesliga: Tanne Thalheim geht in Rabenstein trotz gutem Auftritt leer aus

Stollberg
Beim Spitzenreiter geriet der Aufsteiger früh ins Hintertreffen, zeigte dann aber Moral. Die Entscheidung fiel spät.
Die Fußballer des SV Tanne Thalheim bleiben in der Sachsenliga auswärts weiter punktlos. Bei Spitzenreiter Handwerk Rabenstein verloren die Erzgebirger am Sonntag mit 0:2. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft zeigte sich Trainer René Wendler hinterher allerdings zufrieden. „Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. In der zweiten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.