Thalheims Keeper Stefan Berger bekommt gegen Marcel Richter gerade noch die Beine zusammen. Bild: Isabel Hippe
Thalheims Keeper Stefan Berger bekommt gegen Marcel Richter gerade noch die Beine zusammen. Bild: Isabel Hippe
Thalheims Keeper Stefan Berger bekommt gegen Marcel Richter gerade noch die Beine zusammen.
Thalheims Keeper Stefan Berger bekommt gegen Marcel Richter gerade noch die Beine zusammen. Bild: Isabel Hippe
Stollberg
Fußball-Landesliga: Tanne Thalheim geht in Rabenstein trotz gutem Auftritt leer aus
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Spitzenreiter geriet der Aufsteiger früh ins Hintertreffen, zeigte dann aber Moral. Die Entscheidung fiel spät.

Die Fußballer des SV Tanne Thalheim bleiben in der Sachsenliga auswärts weiter punktlos. Bei Spitzenreiter Handwerk Rabenstein verloren die Erzgebirger am Sonntag mit 0:2. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft zeigte sich Trainer René Wendler hinterher allerdings zufrieden. „Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. In der zweiten...
