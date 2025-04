Fußball: Neudorfer, Königswalder und Annaberger vereint das große Ziel

Nach 16 Wochen Pause erwachen die Fußballligen im Kreis wieder aus dem Winterschlaf. Und so gehen auch die drei regionalen Vertreter in der Erzgebirgsliga mit unterschiedlichen Voraussetzen, aber dem gleichen Ziel, in die zweite Saisonhälfte.

2700 Stunden: Wenn am Sonntag ab 15 Uhr in der Fußball-Erzgebirgsliga der 15. Spieltag angepfiffen wird, ist ungefähr diese Zeit seit dem Abpfiff des letzten Spieltages vor der Winterpause vergangen. 111 Tage, in denen auf den Plätzen bis auf wenige Nachholspiele nicht um Punkte gerungen wurde. Als „große Wundertüte" bezeichnet Thomas...