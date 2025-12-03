Fußball: Neudorfer lassen es krachen und vier Dreierpacks in Thalheim

Wie befürchtet, hat Petrus für zahlreiche Absagen im Kreisfußball gesorgt. Bei den Partien, die ausgetragen wurden, gab es für die Zuschauer aber einige Tore zu sehen.

Satz mit X? Das war wohl nix! Zumindest beim Blick auf die meisten Fußballplätze im Kreis sind Platzwarte und -kommissionen am Wochenende zu dem Schluss gekommen, dass ein regulärer Spielbetrieb nur an wenigen Orten möglich sei. Nur 15 der 35 Partien im Männerbereich fanden statt – dort wo gespielt wurde, waren aber zahlreiche Treffer zu... Satz mit X? Das war wohl nix! Zumindest beim Blick auf die meisten Fußballplätze im Kreis sind Platzwarte und -kommissionen am Wochenende zu dem Schluss gekommen, dass ein regulärer Spielbetrieb nur an wenigen Orten möglich sei. Nur 15 der 35 Partien im Männerbereich fanden statt – dort wo gespielt wurde, waren aber zahlreiche Treffer zu...