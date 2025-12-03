Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ganz unterschiedliche Gefühlswelten erlebten Neudorfs David Ludwig (l.) und Thalheims Rico Hesse am Wochenende.
Ganz unterschiedliche Gefühlswelten erlebten Neudorfs David Ludwig (l.) und Thalheims Rico Hesse am Wochenende. Bild: André März
Annaberg
Fußball: Neudorfer lassen es krachen und vier Dreierpacks in Thalheim
Von Frank Grunert
Wie befürchtet, hat Petrus für zahlreiche Absagen im Kreisfußball gesorgt. Bei den Partien, die ausgetragen wurden, gab es für die Zuschauer aber einige Tore zu sehen.

Satz mit X? Das war wohl nix! Zumindest beim Blick auf die meisten Fußballplätze im Kreis sind Platzwarte und -kommissionen am Wochenende zu dem Schluss gekommen, dass ein regulärer Spielbetrieb nur an wenigen Orten möglich sei. Nur 15 der 35 Partien im Männerbereich fanden statt – dort wo gespielt wurde, waren aber zahlreiche Treffer zu...
04.12.2025
2 min.
Maduro schildert Telefonat mit Trump als "respektvoll"
"Willkommen Dialog, willkommen Diplomatie", sagte Maduro. (Archivbild)
Der autoritäre Präsident hat sich erstmals zu seinem jüngsten Gespräch mit Trump geäußert. Während die USA seit Wochen den Ton verschärfen, setzt Maduro auf einen "respektvollen Dialog" der Staaten.
28.10.2025
2 min.
Fußball-Erzgebirgsliga: Spitzentrio zeigt sich torhungrig
Anthony Kautzsch (l.), hier gegen Drebachs Paul Gärtner, setzte den Schlusspunkt beim 5:0-Sieg des SV Neudorf in Drebach.
Jeweils fünf Tore haben die ersten Drei der Tabelle am Wochenende erzielt. Im Tabellenkeller gab es währenddessen dagegen wenig zu feiern.
Frank Grunert
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
04.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?
Uwe Zeithammel am Mittwoch auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist er dort nur noch Besucher.
30 Jahre lang prägte sein Imbissstand den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Caterer Uwe Zeithammel nicht mehr dabei. Was der Abschied bedeutet und warum Ruhestand für den 64-Jährigen noch längst kein Thema ist.
Bernd Jubelt
24.11.2025
3 min.
Neudorfer Fußballer schlagen in der Nachspielzeit zurück
Paul Gräbner, der hier gegen Neudorfs Bastian Schmiedl den Ball abschirmt, brachte die Thalheimer Reserve im Spitzenspiel in Führung.
Am Wochenende hat in der Erzgebirgsliga witterungsbedingt nur an abgespecktes Programm stattgefunden, doch zumindest das Spitzenspiel zwischen Thalheim II und dem SV Neudorf konnte ausgetragen werden. Zumindest der Spielverlauf war dem eines Topspiels würdig.
Frank Grunert
