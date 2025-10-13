Fußball: Pockauer überholen Kontrahenten nach 3:0-Erfolg

Während nahezu alle Ligen pausierten, gab es auch zwei Nachholspiele. In der Kreisliga feierte der FSV Pockau-Lengefeld den zweiten Saisonsieg, in der 2. Kreisklasse wartet Gornsdorf II weiter auf die ersten Zähler.

Ging es am Wochenende auf fast allen Fußballplätzen im Kreis um den Einzug in die nächste Pokalrunde, wurden auch zwei Nachholspiele im Ligabetrieb ausgetragen. In der Kreisliga Ost gelang dem FSV Pockau-Lengefeld gegen die SpVgg Neundorf/Wiesenbad beim 3:0 (1:0) der zweite Saisonsieg. Mann des Spiels war Florian Steinert, der die ersten beiden... Ging es am Wochenende auf fast allen Fußballplätzen im Kreis um den Einzug in die nächste Pokalrunde, wurden auch zwei Nachholspiele im Ligabetrieb ausgetragen. In der Kreisliga Ost gelang dem FSV Pockau-Lengefeld gegen die SpVgg Neundorf/Wiesenbad beim 3:0 (1:0) der zweite Saisonsieg. Mann des Spiels war Florian Steinert, der die ersten beiden...