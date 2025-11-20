Fußball, Ringen, Handball: Das ist los am Wochenende in der Region Stollberg

Der SV Tanne Thalheim empfängt in der Fußball-Landesliga einen Gegner, der vor kurzem noch im Pokal für Furore gesorgt hat. Schwer wird es auch für die Zwönitzer Handballer.

Die Adventszeit naht mit Riesenschritten – doch der Blick auf die Fußballplätze und in die Hallen lässt noch keine vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Vielmehr wird verbissen um Ergebnisse und Punkte gekämpft. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen in der Region Stollberg an diesem Wochenende. Die Adventszeit naht mit Riesenschritten – doch der Blick auf die Fußballplätze und in die Hallen lässt noch keine vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Vielmehr wird verbissen um Ergebnisse und Punkte gekämpft. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen in der Region Stollberg an diesem Wochenende.