Fußball, Sachsenklasse: Annaberger zeigen Reaktion und verteidigen die Tabellenführung

Nach zwei Niederlagen in Serie haben die Kreisstädter in Oberlungwitz die vom Trainer erhoffte Reaktion gezeigt und 2:1 gewonnen. Nur ob er sich über die kommende Pause freut, weiß der noch nicht so richtig.

Eins möchte Lars Walther klarstellen. „Wir haben zuletzt gegen die spielstärkste Mannschaft und einen der unangenehmsten Gegner der Liga verloren“, sagt der Trainer des VfB mit Blick auf die Spiele gegen Reichenbrand (0:3) und Irfersgrün (0:1). „Das war keine Ergebniskrise.“ Was allerdings nicht gestimmt habe, sei die Einstellung, so... Eins möchte Lars Walther klarstellen. „Wir haben zuletzt gegen die spielstärkste Mannschaft und einen der unangenehmsten Gegner der Liga verloren“, sagt der Trainer des VfB mit Blick auf die Spiele gegen Reichenbrand (0:3) und Irfersgrün (0:1). „Das war keine Ergebniskrise.“ Was allerdings nicht gestimmt habe, sei die Einstellung, so...