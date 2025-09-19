Fußball-Sachsenklasse: Gemischte Gefühle in Annaberg

Das Neun-Tore-Spektakel gegen Spitzenreiter Schöneck macht den VfB-Kickern zwar Mut fürs Auswärtsspiel in Freiberg. Zugleich gibt es aber auch Sorgen.

Obwohl die Annaberger Landesklasse-Kicker am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter Schöneck einen Punktgewinn knapp verpassten, konnte Trainer Lars Walther dem 4:5 Mut und Zuversicht abgewinnen. „Mit dieser Einstellung können wir viel erreichen", sagt der VfB-Coach, der dem Auswärtsspiel am Samstag beim BSC Freiberg (15 Uhr) dennoch...