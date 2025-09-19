Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Für die Annaberger geht die Saison am Samstag in Freiberg weiter. Bild: Symbolbild/Sergey Nivens - stock.adobe.com
Für die Annaberger geht die Saison am Samstag in Freiberg weiter. Bild: Symbolbild/Sergey Nivens - stock.adobe.com
Annaberg
Fußball-Sachsenklasse: Gemischte Gefühle in Annaberg
Von Andreas Bauer
Das Neun-Tore-Spektakel gegen Spitzenreiter Schöneck macht den VfB-Kickern zwar Mut fürs Auswärtsspiel in Freiberg. Zugleich gibt es aber auch Sorgen.

Obwohl die Annaberger Landesklasse-Kicker am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter Schöneck einen Punktgewinn knapp verpassten, konnte Trainer Lars Walther dem 4:5 Mut und Zuversicht abgewinnen. „Mit dieser Einstellung können wir viel erreichen“, sagt der VfB-Coach, der dem Auswärtsspiel am Samstag beim BSC Freiberg (15 Uhr) dennoch...
Mehr Artikel