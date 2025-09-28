Fußball-Sachsenklasse: Katastrophale Halbzeit beschert Annaberg nächste Niederlage

Annaberg
Zum dritten Mal in Folge sind die VfB-Kicker leer ausgegangen. Gegen Lok Zwickau wachten die Gastgeber erst nach der Pause auf – und scheiterten an einer altbekannten Schwäche.
Mit Sorgen blickt Lars Walther dem Oktober entgegen. „Das wird ein knüppelharter Monat für uns mit unbequemen Gegnern“, sagt der Trainer des VfB Annaberg und fügt mit Blick auf die Tabelle der Fußball-Sachsenklasse West hinzu: „Wenn wir uns nicht straffen, kann es danach ziemlich düster für uns aussehen.“ Die Gründe für diese...
