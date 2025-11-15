Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Als Motor-Coach Julian Schröter nach Spielende im Mannschaftskreis aufbauende Worte an seine Schützlinge richtete, war der verletzte Rick Bauer (rechts) mit dabei.
Als Motor-Coach Julian Schröter nach Spielende im Mannschaftskreis aufbauende Worte an seine Schützlinge richtete, war der verletzte Rick Bauer (rechts) mit dabei. Bild: Andreas Bauer
In der ersten Halbzeit strahlten die Marienberger (gelbe Trikots) vor allem bei Kopfbällen Torgefahr aus.
In der ersten Halbzeit strahlten die Marienberger (gelbe Trikots) vor allem bei Kopfbällen Torgefahr aus. Bild: Andreas Bauer
Die entscheidende Szene: Mit diesem Schuss überwindet Gäste-Stürmer Zefa Sitoe den Marienberger Torhüter Justin Günther.
Die entscheidende Szene: Mit diesem Schuss überwindet Gäste-Stürmer Zefa Sitoe den Marienberger Torhüter Justin Günther. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Fußball-Sachsenklasse: Marienbergs verletzter Torjäger wird zum Trostspender
Von Andreas Bauer
Eine unglückliche Bewegung im Training hat Rick Bauer eine monatelange Pause eingebracht. Gegen Reichenbrand wurde der Angreifer schmerzlich vermisst. Erst nach dem Abpfiff konnte er helfen.

Nach sensationellen acht Toren in neun Spielen ist Rick Bauer auf dramatische Weise ausgebremst worden. „Nach einer Drehbewegung wollte ich mich abdrücken und bin umgeknickt“, berichtet der 18-jährige Angreifer des FSV Motor Marienberg, der den gegnerischen Abwehrreihen in der Fußball-Sachsenklasse West zu Beginn der Saison das Fürchten...
