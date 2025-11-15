Fußball-Sachsenklasse: Marienbergs verletzter Torjäger wird zum Trostspender

Eine unglückliche Bewegung im Training hat Rick Bauer eine monatelange Pause eingebracht. Gegen Reichenbrand wurde der Angreifer schmerzlich vermisst. Erst nach dem Abpfiff konnte er helfen.

Nach sensationellen acht Toren in neun Spielen ist Rick Bauer auf dramatische Weise ausgebremst worden. „Nach einer Drehbewegung wollte ich mich abdrücken und bin umgeknickt“, berichtet der 18-jährige Angreifer des FSV Motor Marienberg, der den gegnerischen Abwehrreihen in der Fußball-Sachsenklasse West zu Beginn der Saison das Fürchten... Nach sensationellen acht Toren in neun Spielen ist Rick Bauer auf dramatische Weise ausgebremst worden. „Nach einer Drehbewegung wollte ich mich abdrücken und bin umgeknickt“, berichtet der 18-jährige Angreifer des FSV Motor Marienberg, der den gegnerischen Abwehrreihen in der Fußball-Sachsenklasse West zu Beginn der Saison das Fürchten...