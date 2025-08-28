Fußball-Sachsenklasse: Personelle Fragezeichen dämpfen Annaberger Euphorie

Nach zwei Spieltagen mischt der VfB in der West-Staffel ganz vorn mit. Obwohl der nächste Gegner weit unten steht, erwartet der Coach aber eine schwere Aufgabe.

Mit vier Punkten aus zwei Partien haben die Annaberger Fußballer in der Sachsenklasse West einen guten Saisonstart hingelegt. Veredelt werden soll dieser am kommenden Sonntag ab 15 Uhr beim SV Merkur Oelsnitz, der seinerseits mit lediglich einem Punkt im Tabellenkeller rangiert. „Aber nach zwei Spieltagen lassen sich noch keine Rückschlüsse... Mit vier Punkten aus zwei Partien haben die Annaberger Fußballer in der Sachsenklasse West einen guten Saisonstart hingelegt. Veredelt werden soll dieser am kommenden Sonntag ab 15 Uhr beim SV Merkur Oelsnitz, der seinerseits mit lediglich einem Punkt im Tabellenkeller rangiert. „Aber nach zwei Spieltagen lassen sich noch keine Rückschlüsse...