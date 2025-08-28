Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Quentin Schubert (Mitte) will mit seinen Annaberger Teamkollegen am Sonntag in Oelsnitz punkten.
Quentin Schubert (Mitte) will mit seinen Annaberger Teamkollegen am Sonntag in Oelsnitz punkten. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Fußball-Sachsenklasse: Personelle Fragezeichen dämpfen Annaberger Euphorie
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zwei Spieltagen mischt der VfB in der West-Staffel ganz vorn mit. Obwohl der nächste Gegner weit unten steht, erwartet der Coach aber eine schwere Aufgabe.

Mit vier Punkten aus zwei Partien haben die Annaberger Fußballer in der Sachsenklasse West einen guten Saisonstart hingelegt. Veredelt werden soll dieser am kommenden Sonntag ab 15 Uhr beim SV Merkur Oelsnitz, der seinerseits mit lediglich einem Punkt im Tabellenkeller rangiert. „Aber nach zwei Spieltagen lassen sich noch keine Rückschlüsse...
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
Fußball-Landesklasse: VfB Annaberg vor besonderem Heimspiel
Mit dem VfB Annaberg II, der auf Auerbach/Hormersdorf trifft, peilt Franz Rossa (vorn) genau wie die erste Mannschaft am Sonntag einen Heimsieg an.
Mit Aufsteiger Oelsnitz ist am Sonntag ein Erzgebirgsrivale beim VfB zu Gast. Obwohl kein Derby-Flair zu erwarten ist, warnt der Trainer.
Andreas Bauer
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
14.08.2025
3 min.
Sachsenpokal: Annaberger Fußballer sind bei Fortuna Plauen gefragt
Zum Saisonstart in Irfersgrün lief es für den VfB um Florian Weiß (rechts) nicht nach Wunsch. Am Ende hieß es 1:1.
Der Vize-Meister der Vogtlandliga ist für die Kreisstädter ein unbeschriebenes Blatt. Der Coach warnt dennoch – und denkt an das vergangene Jahr zurück.
Jürgen Werner
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel