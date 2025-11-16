Fußball-Sachsenklasse: Spitzenreiter Schöneck kassiert in Stollberg erste Saisonniederlage

Die letzte Aktion des Spiels zwischen dem FC Stollberg und dem VfB Schöneck brachte die Entscheidung. Clemens Heinzig traf für die Erzgebirger zum umjubelten Siegtreffer. Danach hatte es lange überhaupt nicht ausgesehen.

Das ist ein Spiel gewesen, an das sich die 140 Zuschauer im Stollberger Stadion an der Glückaufstraße wohl noch lange erinnern werden. Nach großem Kampf und feinem Spiel siegte die Mannschaft von Trainer Rico Knopf hochverdient mit 4:3 (0:2) gegen das Überraschungsteam der Saison, den VfB Schöneck. Der Tabellenführer kassierte damit im...