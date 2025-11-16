Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Jubel nach dem 4:3-Siegtreffer in letzter Minute war bei Spielern und Fans des FC Stollberg groß. Die Erzgebirger brachten dem VfB Schöneck die erste Saisonniederlage bei.
Der Jubel nach dem 4:3-Siegtreffer in letzter Minute war bei Spielern und Fans des FC Stollberg groß. Die Erzgebirger brachten dem VfB Schöneck die erste Saisonniederlage bei. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Fußball-Sachsenklasse: Spitzenreiter Schöneck kassiert in Stollberg erste Saisonniederlage
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die letzte Aktion des Spiels zwischen dem FC Stollberg und dem VfB Schöneck brachte die Entscheidung. Clemens Heinzig traf für die Erzgebirger zum umjubelten Siegtreffer. Danach hatte es lange überhaupt nicht ausgesehen.

Das ist ein Spiel gewesen, an das sich die 140 Zuschauer im Stollberger Stadion an der Glückaufstraße wohl noch lange erinnern werden. Nach großem Kampf und feinem Spiel siegte die Mannschaft von Trainer Rico Knopf hochverdient mit 4:3 (0:2) gegen das Überraschungsteam der Saison, den VfB Schöneck. Der Tabellenführer kassierte damit im...
