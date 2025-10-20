Fußball-Sachsenklasse: Stollberger Tormisere setzt sich fort

Beim 0:2 zuhause gegen Lichtenstein blieben die Erzgebirger zum vierten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. Auch beim Oelsnitzer FC klemmte die Säge.

Wenn die Rede davon ist, dass bei einem Fußballverein die Null steht, dann ist das normalerweise ein gutes Zeichen und steht für solide Abwehrarbeit. Beim FC Stollberg steht die Null aber auf der falschen Seite. Seit vier Spielen hat die Mannschaft von Trainer Rico Knopf in der Sachsenklasse West mittlerweile kein Tor mehr geschossen – das gab...