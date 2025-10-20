Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vier Tore hat Nicolas Förster (r.) in dieser Saison bislang erzielt. Im Moment herrscht aber auch bei ihm Flaute.
Vier Tore hat Nicolas Förster (r.) in dieser Saison bislang erzielt. Im Moment herrscht aber auch bei ihm Flaute.
Stollberg
Fußball-Sachsenklasse: Stollberger Tormisere setzt sich fort
Redakteur
Von Jürgen Werner
Beim 0:2 zuhause gegen Lichtenstein blieben die Erzgebirger zum vierten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. Auch beim Oelsnitzer FC klemmte die Säge.

Wenn die Rede davon ist, dass bei einem Fußballverein die Null steht, dann ist das normalerweise ein gutes Zeichen und steht für solide Abwehrarbeit. Beim FC Stollberg steht die Null aber auf der falschen Seite. Seit vier Spielen hat die Mannschaft von Trainer Rico Knopf in der Sachsenklasse West mittlerweile kein Tor mehr geschossen – das gab...
