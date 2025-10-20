Fußball-Sachsenklasse: Stollberger Tormisere setzt sich fort

Stollberg
Beim 0:2 zuhause gegen Lichtenstein blieben die Erzgebirger zum vierten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. Auch beim Oelsnitzer FC klemmte die Säge.
Wenn die Rede davon ist, dass bei einem Fußballverein die Null steht, dann ist das normalerweise ein gutes Zeichen und steht für solide Abwehrarbeit. Beim FC Stollberg steht die Null aber auf der falschen Seite. Seit vier Spielen hat die Mannschaft von Trainer Rico Knopf in der Sachsenklasse West mittlerweile kein Tor mehr geschossen – das gab...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.