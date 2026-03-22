Fußball-Sachsenliga: Aufsteiger aus dem Erzgebirge schnuppert erneut an Überraschung

Stollberg
Nach dem 2:1 gegen Laubegast waren die Thalheimer auch in Riesa einem Punktgewinn nahe. Ein spätes Gegentor machte dem SV Tanne aber einen Strich durch die Rechnung – und eine Rote Karte.
Sachsenliga-Aufsteiger SV Tanne Thalheim hat sich am Samstag bei der BSG Stahl Riesa für eine kampfstarke Leistung nicht belohnt. In der 87. Minute traf Princewill Chimenem Ishmael nach einem Eckball per Kopf zum 1:0 für die Elbestädter. Der 1,93 Meter große Nigerianer war erst in der 58. Minute ins Spiel gekommen. Nur 180 Sekunden nach der...
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