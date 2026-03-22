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Zweikampf um den Ball zwischen Thalheims Stürmer Luca Groß (vorn) und dem Riesaer Carlo Schmidt.
Zweikampf um den Ball zwischen Thalheims Stürmer Luca Groß (vorn) und dem Riesaer Carlo Schmidt. Foto: Christian Kluge
Zweikampf um den Ball zwischen Thalheims Stürmer Luca Groß (vorn) und dem Riesaer Carlo Schmidt.
Zweikampf um den Ball zwischen Thalheims Stürmer Luca Groß (vorn) und dem Riesaer Carlo Schmidt. Foto: Christian Kluge
Stollberg
Fußball-Sachsenliga: Aufsteiger aus dem Erzgebirge schnuppert erneut an Überraschung
Von Christian Kluge
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Nach dem 2:1 gegen Laubegast waren die Thalheimer auch in Riesa einem Punktgewinn nahe. Ein spätes Gegentor machte dem SV Tanne aber einen Strich durch die Rechnung – und eine Rote Karte.

Sachsenliga-Aufsteiger SV Tanne Thalheim hat sich am Samstag bei der BSG Stahl Riesa für eine kampfstarke Leistung nicht belohnt. In der 87. Minute traf Princewill Chimenem Ishmael nach einem Eckball per Kopf zum 1:0 für die Elbestädter. Der 1,93 Meter große Nigerianer war erst in der 58. Minute ins Spiel gekommen. Nur 180 Sekunden nach der...
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