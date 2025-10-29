Fußball-Sachsenliga: Erzgebirger haben erste Auswärtszähler im Visier

Nach zuletzt ansprechenden Leistungen reisen die Thalheimer am Samstag optimistisch nach Freital. Ein wichtiger Spieler wird aber fehlen.

Dass die Fußballer des SV Tanne Thalheim in der Sachsenliga derzeit nicht auf einem Abstiegsplatz stehen, haben sie alleine ihrer Heimstärke zu verdanken. Auswärts ist der Aufsteiger bislang stets leer ausgegangen. Im fünften Anlauf wollen sie den gerühmten Bock nun endlich umstoßen. Leicht wird das allerdings nicht. Denn die Erzgebirger...