Fußball-Sachsenliga: Optische Überlegenheit ändert nichts am Marienberger Abwärtstrend

Zum neunten Mal in Folge sind die Marienberger Kicker als Verlierer vom Platz gegangen. Dabei attestierte sogar der Trainer des gastgebenden SSV Markranstädt dem FSV Motor eine starke Leistung.

Neben Punkten fehlte es dem FSV Motor Marienberg 2025 in der Fußball-Sachsenliga auch an Leidenschaft, weshalb Trainer Ronny Rother zuletzt an die Ehre seiner Spieler appellierte. Statt auf mögliche Vereinswechsel im Sommer gelte es, sich auf den aktuellen Kampf um den Klassenerhalt zu konzentrieren. Offenbar trugen diese Worte Früchte, denn im...