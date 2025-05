Fußball-Sachsenliga: Personalsorgen verschärfen Marienberger Krise

Seit dem Jahreswechsel ist der FSV Motor noch ohne Punkt. Die Chancen auf eine Wende beim SSV Markranstädt (7.) stehen nicht allzu gut, da es weitere Ausfälle zu beklagen gibt.

Nach acht Niederlagen in Folge ist der FSV Motor Marienberg in die Abstiegszone der Fußball-Landesliga gerutscht. Dennoch versucht Ronny Rother nach dem jüngsten 1:3 gegen den VfL Pirna-Copitz, die positiven Aspekte herauszufiltern. So konnte durch die Rückkehr von Abwehrstratege Pierre Bauer der etatmäßige Innenverteidiger Fabio Anger weiter...