Fußball-Sachsenliga: Thalheimer patzen im Test gegen Marienberg

Beim 2:4 auf eigenem Platz konnte der Aufsteiger nur im ersten Durchgang überzeugen. Besser machten es die Sachsenklasse-Teams aus Stollberg und Oelsnitz.

Die Fußballer des SV Tanne Thalheim haben in der Vorbereitung auf die neue Saison einen Warnschuss kassiert. Im heimischen Waldstadion unterlag der Sachsenliga-Aufsteiger bereits am vergangenen Donnerstag dem FSV Motor Marienberg mit 2:4. Die Gastgeber, bei denen mit Calvin Wilhelm ein Ex-Marienberger in der Startaufstellung stand, liefen bereits...