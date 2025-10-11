Fußball-Sachsenpokal: Annaberger bieten erneut großem Favoriten Paroli

Annaberg
Gegen den Regionalligisten aus Chemnitz hat sich der Landesklasse-Vertreter beim 0:3 auf dem Platz mehr als achtbar geschlagen. Neben dem Platz überzeugten die Hausherren durch eine tadellose Organisation, die auch bei den Gästefans gut ankam.
0:3 verloren, aber dennoch viel Lob kassiert. So lässt sich das Sachsenpokal-Spiel des VfB Annaberg gegen den Chemnitzer FC, dass der Regionalligist humorlos, aber ohne großen Zauber für sich entschied, kurz und knapp zusammenfassen. Denn wie schon beim Aufeinandertreffen mit dem Drittligisten aus Aue im Vorjahr zeigten die Kreisstädter vor...
