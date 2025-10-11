Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die vielbeschäftigte Annaberger Defensive ließ wenig zu und zeigte wenig Respekt vor dem Favoriten. Hier grätscht Tom Dietze CFC-Stürmer Domenico Alberico den Ball vom Fuß.
Die vielbeschäftigte Annaberger Defensive ließ wenig zu und zeigte wenig Respekt vor dem Favoriten. Hier grätscht Tom Dietze CFC-Stürmer Domenico Alberico den Ball vom Fuß. Bild: Frank Grunert
Die vielbeschäftigte Annaberger Defensive ließ wenig zu und zeigte wenig Respekt vor dem Favoriten. Hier grätscht Tom Dietze CFC-Stürmer Domenico Alberico den Ball vom Fuß.
Die vielbeschäftigte Annaberger Defensive ließ wenig zu und zeigte wenig Respekt vor dem Favoriten. Hier grätscht Tom Dietze CFC-Stürmer Domenico Alberico den Ball vom Fuß. Bild: Frank Grunert
Annaberg
Fußball-Sachsenpokal: Annaberger bieten erneut großem Favoriten Paroli
Von Frank Grunert
Gegen den Regionalligisten aus Chemnitz hat sich der Landesklasse-Vertreter beim 0:3 auf dem Platz mehr als achtbar geschlagen. Neben dem Platz überzeugten die Hausherren durch eine tadellose Organisation, die auch bei den Gästefans gut ankam.

0:3 verloren, aber dennoch viel Lob kassiert. So lässt sich das Sachsenpokal-Spiel des VfB Annaberg gegen den Chemnitzer FC, dass der Regionalligist humorlos, aber ohne großen Zauber für sich entschied, kurz und knapp zusammenfassen. Denn wie schon beim Aufeinandertreffen mit dem Drittligisten aus Aue im Vorjahr zeigten die Kreisstädter vor...
Mehr Artikel