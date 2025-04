Fußball: Schneeberg und Zschorlau sinnen auf Wiedergutmachung im direkten Duell

Nach zuletzt überschaubaren Ergebnissen beider Top-Teams wollen sowohl die Concordia als auch der ESV in der Erzgebirgsliga in die Erfolgsspur zurück. Gibt es wieder ein Schützenfest wie im Hinspiel?

Nein, auf das vergangene Wochenende und die 3:6-Niederlage gegen den Oelsnitzer FC wird Felix Pahlisch nicht so gern angesprochen. Lieber ist dem Trainer des FC Concordia Schneeberg (3./32 Punkte) da schon die Erinnerung an das Hinspiel gegen den ESV Zschorlau (2./36) in der Fußball-Erzgebirgsliga, das die Schneeberger beim ESV überraschend hoch...