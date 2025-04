Fußball: Sosaer Erfolgslauf erfährt in Schwarzenberg ein jähes Ende

Nach drei Siegen in Folge in der Erzgebirgsliga hatte die Elf aus dem Köhlerdorf im Abstiegskampf wieder Wind unter den Flügeln. Beim FSV Blau-Weiß Schwarzenberg riss die Serie in einer Partie, die lange wenig Aufregendes bot.

