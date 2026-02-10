Fußball: Stollbergs Trainer erwartet auch ohne Winter-Zugang ein neues Gesicht

Nach einer durchwachsenen Hinrunde blicken die FCS-Kicker in der Sachsenklasse West nach oben. Obwohl die Personallage weiterhin angespannt bleibt, ist Coach Rico Knopf guter Dinge.

Wie so oft in der ersten Saisonhälfte sind die Stollberger Fußballer auch am Samstag gegen den FSV Treuen in der Anfangsphase ohne Tor geblieben. „Gerade zu Beginn der Spiele haben wir zu viele klare Chancen liegen lassen“, sagt Trainer Rico Knopf beim Rückblick auf die bisherigen 15 Partien in der Sachsenklasse West, von denen nur sechs...