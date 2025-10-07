Fußball: Talente des FSV Zwickau und des 1. FC Lok Leipzig glänzen im Erzgebirge

Spannung, Spaß und viele Tore hat der Dribbelino-Herbstcup in Gelenau geboten. Dabei zeigten die Nachwuchskicker prominenter Klubs ihr Können, doch auch ein Lokalvertreter schaffte es in die Endrunde.

Wer die Stars von übermorgen sind, lässt sich in diesem Alter noch nicht definitiv sagen. „Aber in der U 11 ist zu erkennen, wer es einmal nicht in den Profi-Fußball schaffen wird“, sagt Martin Heiland. Deshalb beginnt der 1. FC Lok Leipzig, für den der 42-Jährige ehrenamtlich als Nachwuchstrainer arbeitet, in dieser Altersklasse mit dem...