Fußball: Veilchen verabschieden sich vorzeitig aus Sachsenpokal der Frauen

Aue
Das Weiterkommen hatte der Trainer als Ziel ausgegeben, gelingen wollte es den Auer Fußballerinnen aber nicht. Nach dem 1:2 in Reichenbrand sind sie aus dem Sachsenpokal ausgeschieden.
Die Sachsenpokal-Reise der Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue ist frühzeitig beendet. Nachdem sie sich in der ersten Runde noch knapp im Elfmeterschießen beim DFC Westsachsen Zwickau durchgesetzt hatten, bedeutete Ligakonkurrent SV Eiche Reichenbrand die Endstation für die Veilchen, die mit 1:2 unterlagen. Sehr zur Enttäuschung ihres...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.