Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
FCE-Coach Alexander Zamzow war mit dem Auftritt seiner Elf nicht zufrieden.
FCE-Coach Alexander Zamzow war mit dem Auftritt seiner Elf nicht zufrieden. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
FCE-Coach Alexander Zamzow war mit dem Auftritt seiner Elf nicht zufrieden.
FCE-Coach Alexander Zamzow war mit dem Auftritt seiner Elf nicht zufrieden. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Aue
Fußball: Veilchen verabschieden sich vorzeitig aus Sachsenpokal der Frauen
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Weiterkommen hatte der Trainer als Ziel ausgegeben, gelingen wollte es den Auer Fußballerinnen aber nicht. Nach dem 1:2 in Reichenbrand sind sie aus dem Sachsenpokal ausgeschieden.

Die Sachsenpokal-Reise der Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue ist frühzeitig beendet. Nachdem sie sich in der ersten Runde noch knapp im Elfmeterschießen beim DFC Westsachsen Zwickau durchgesetzt hatten, bedeutete Ligakonkurrent SV Eiche Reichenbrand die Endstation für die Veilchen, die mit 1:2 unterlagen. Sehr zur Enttäuschung ihres...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
03.09.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Dem Pokalkrimi folgt ein vermasselter Saisonstart gegen den Erzrivalen
Die Richtung stimmte: Elisa Polusik von den Veilchen auf dem Weg in den Strafraum.
Die Landesliga-Fußballerinnen des FCE müssen eine bittere Pille schlucken. Gegen den Chemnitzer FC sah die Elf aus dem Lößnitztal über weite Strecken alt aus. Das sagt der Co-Trainer zum Fehlstart.
Anna Neef
28.09.2025
2 min.
Erzgebirge Aue: Warum der Coach trotz einer Niederlage hochzufrieden ist
Anni Borrmann, Melanie Hähnel und Elisa Polisik (v. l.) verpassen in dieser Szene gegen Chemnitz den Ball. Keeperin Franziska Frohs hat ihn sicher. Diesen Sonntag geht es für die Veilchen im Pokal weiter.
Die Landesliga-Fußballerinnen aus dem Lößnitztal haben zuletzt mit 1:3 verloren. Der Trainer übt dennoch kaum Kritik. Und gibt für die Pokalpartie am Sonntag ein klares Ziel aus.
Anna Neef
Mehr Artikel