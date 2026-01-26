MENÜ
Vereinsvorstand Kai Schramm (l.) und Heizungsbauer Sylvio Wendler.
Vereinsvorstand Kai Schramm (l.) und Heizungsbauer Sylvio Wendler. Bild: Timmy Wagner/Verein
Aue
Fußballer aus dem Erzgebirge heizen ein: Neue Anlage spart Geld und entspannt das Vereinsleben
Redakteur
Von Anna Neef
Über ein besonderes Geschenk dürfen sich die Fußballer des FC Concordia Schneeberg freuen. Frieren muss nach Training und Spielen somit keiner. Und die erste Mannschaft legt bald wieder los.

Kosten senken und zukunftssicher aufgestellt sein: Die Fußballer des FC Concordia Schneeberg haben eine neue Heizung in Betrieb genommen. Besonders profitieren davon laut Vereinssprecher Timmy Wagner die jüngsten Mitglieder. „Nach Training und Spielen stehen nun weiterhin warme Duschen für die Kinder zur Verfügung“, sagt er. Die Anlage -...
