Fußballer der SG Auerbach/Hormersdorf feiern Rückkehr in die Kreisliga

Nach zwei Jahren hat die SG den Aufstieg aus der 1. Kreisklasse geschafft. Auch Verfolger Pockau-Lengefeld hat weiter gute Aussichten. Währenddessen liefern sich Stollberg II und Neustädtel II ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Die Aufstiegsfrage in der 1. Kreisklasse Ost ist drei Spieltage vor Schluss so gut wie entschieden. Spitzenreiter SG Auerbach/Hormersdorf machte mit einem 2:0 gegen den weiter um den Klassenerhalt ringenden FC Sehmatal den letzten Schritt, um den Aufstieg auch rechnerisch einzutüten und kehrt nach zwei Spielzeiten in die Kreisliga zurück....