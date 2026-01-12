Futsal-Landesmeisterschaft: Diesen Oldies aus dem Erzgebirge gelingt ein überraschender Coup

Weil noch ein Platz im Starterfeld frei war, sind die Ü40-Spieler aus Thalheim spontan zur sächsischen Endrunde gefahren. Was sich dort abspielte, überraschte sogar sie selbst.

Einige treffen sich noch regelmäßig bei den Alten Herren, andere lassen es in Sachen Fußball ruhiger angehen. Und doch sind die ehemaligen Bezirksklasse-Kicker des SV Tanne Thalheim, die unter Trainer Sven Auerswald ihre beste Zeit erlebten, weiterhin eine eingeschworene Truppe. „Einmal im Jahr verbringen wir einen schönen Abend zusammen",...