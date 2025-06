Gedenkturnier: Sächsische Tischtennis-Elite trifft sich im Erzgebirge

Im Gedenken an seinen langjährigen Leistungsträger Ronny Lohse richtet der SSV Zschopau jedes Jahr ein Zweier-Mannschaftsturnier aus. Bei der 10. Auflage ist das besonders stark besetzt.

Obwohl die Liga-Saison längst vorüber ist, wird am Samstag in der Turnhalle der Zschopauer Martin-Andersen-Nexö-Oberschule noch einmal Tischtennis auf höchstem Niveau zu erleben sein. 9.30 Uhr beginnt dort das 10. Ronny-Lohse-Gedenkturnier, mit dem der SSV Zschopau an seinen langjährigen Leistungsträger erinnert. Zur Jubiläumsauflage dieses...