Gelenauer Regionalliga-Ringer sorgen zum Rückrundenauftakt für einen Paukenschlag

Zschopau
In heimischer Halle haben die Erzgebirger der WKG Pausa/Plauen die erste Saisonniederlage beigefügt. Überraschend war dabei die Zahl der Schultersiege, die die vielen Fans bejubeln durften.
Nachdem sie in der Hinrunde der Regionalliga Mitteldeutschland ungeschlagen geblieben waren, haben die Ringer der WKG Pausa/Plauen am Samstag ihre erste Saisonniederlage kassiert. Zu Ende ging ihre Erfolgsserie in Gelenau – und zwar auf äußerst beeindruckende Weise. Mit 22:10 fegten die Gastgeber den Tabellenzweiten aus dem Vogtland förmlich...
