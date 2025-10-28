Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gelenaus Ismail Aliev (rotes Trikot) besiegte Patryk Krobski durch Technische Überlegenheit.
Gelenaus Ismail Aliev (rotes Trikot) besiegte Patryk Krobski durch Technische Überlegenheit.
Zschopau
Gelenauer Regionalliga-Ringer sorgen zum Rückrundenauftakt für einen Paukenschlag
Von Andreas Bauer
In heimischer Halle haben die Erzgebirger der WKG Pausa/Plauen die erste Saisonniederlage beigefügt. Überraschend war dabei die Zahl der Schultersiege, die die vielen Fans bejubeln durften.

Nachdem sie in der Hinrunde der Regionalliga Mitteldeutschland ungeschlagen geblieben waren, haben die Ringer der WKG Pausa/Plauen am Samstag ihre erste Saisonniederlage kassiert. Zu Ende ging ihre Erfolgsserie in Gelenau – und zwar auf äußerst beeindruckende Weise. Mit 22:10 fegten die Gastgeber den Tabellenzweiten aus dem Vogtland förmlich...
13.10.2025
2 min.
Lange Anreise lohnt sich für Gelenauer Ringer
Seyran Simonyan (Rot, hier gegen Thalheims Tobias Löffler), sorgte in Artern mit seinem Schultersieg für die Entscheidung zugunsten des RSK Gelenau.
Mit einem 24:12-Auswärtssieg kehren die Regionalliga-Ringer der WKG Gelenau/Markneukirchen II von ihrem Duell bei Germania Artern zurück. Ein perfekter Urlaubsstart für den Trainer.
Frank Grunert
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
05.10.2025
4 min.
Ringen: Packendes Regionalliga-Derby im Erzgebirge lässt beide Seiten jubeln
Robert Krause (rotes Trikot) erkämpfte gegen Mateusz Przem Luszczynski einen 5:4-Punktsieg.
Vor dem Vergleich zwischen Gelenau und Thalheim hatten beide Trainer ein Duell auf Augenhöhe vorausgesagt – und so kam es dann auch. Dass es keinen Verlierer gab, freute vor allem zwei Athleten.
Andreas Bauer
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel